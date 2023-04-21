تخطط عائلة سائق الفورمولا 1 السابق مايكل شوماخر لاتخاذ إجراء قانوني ضد مجلة ألمانية نشرت «مقابلة» معه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث عاني شوماخر 7 مرات من إصابات خطيرة في الرأس في حادث تزلج وقع في ديسمبر 2013 ولم يظهر للجمهور منذ ذلك الحين.

إلا أن إحدى وسائل الإعلام المقروءة قد وضعت صورة له مبتسما على أولى صفحاتها الرسمية وفي أحدث أعدادها مرفقة بعنوان «مايكل شوماخر.. المقابلة الأولى» وكتب تحت العنوان على الغلاف «يبدو حقيقيا بشكل خادع»، مع بعض الاقتباسات الافتراضية بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، قالت زوجته كورينا: «نعيش معا في المنزل ونقوم بعلاجه نفسيا ونبذل قصارى جهدنا لتحسين حالته وهدفنا تعزيز الروابط العائلية فيما بيننا».

وأضافت: «نحاول الاستمرار كعائلة بالطريقة التي أحبها مايكل ومازال ولفعل ذلك نحتاج إلى خصوصيتنا بعيدا عن الإعلام».