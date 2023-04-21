ياسر العيلة



لا حب كجمهور زين



يرانا بقلبه لا بالعين



ولا يختلف بها أي اثنين



أن.. لا شيء أبدا كزين



انطلاقا من هذه الكلمات الجميلة التي صاغتها الكاتبة المتميزة هبة مشاري حمادة، أقامت شركة زين للاتصالات عصر الخميس، على مسرح قاعة «الأرينا» عرضا حصريا لمسرحيتها الجديدة «لا شيء أبدا كزين» إهداء منها لجمهور زين والمسرحية من كلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إخراج سمير عبود، ومن بطولة فاطمة الصفي، وحمد أشكناني، وليلى عبدالله، وحلا الترك، وعبدالسلام محمد، وحنين، وطلال سام ومنتج منفذ شركة «joy productions» المنتجة التي تقدم كل أعمالها باحترافية شديدة مي الصالح.



للسنة الحادية عشرة تبهرنا شركة «زين» للاتصالات بتحفة فنية بمعنى الكلمة ودائما أعمالها تغرد خارج السرب وغير تقليدية وللأمانة الأعمال المسرحية التي قدمتها زين مع شركة «joy» على مدار هذه السنوات غيرت شكل ومضمون الأعمال المسرحية في الكويت.



وبالعودة لمسرحية «لا شيء أبدا كزين»، فكانت تركز على العديد من القضايا أهمها مفهوم الوطن والصداقة والبيت والتنمر وغيرها من القضايا من خلال حوارات رائعة صاغت كلماتها باحترافية شديدة كالعادة الكاتبة هبة مشاري حمادة التي لامست كلماتها قلوب الجميع بالإضافة للدور الكبير التي لعبته الأغاني والألحان التي كانت من عوامل نجاح هذا العمل الضخم من خلال الملحن الموهوب إيهاب عبدالواحد الذي سبق له ان تعاون مع «joy productions» من خلال «زين رمضان» و«زين العيد» وللحقيقة أبدع عبدالواحد في مسرحية «لا شيء أبدا كزين» من خلال تقديم ألحان مبهجة استحق عليها إشادة كبيرة من كل الحضور فجعلنا نسمع الكلمات في كل لحن من ألحان اللوحات الغنائية الاستعراضية المبهرة التي احتواها العمل بمساعدة الموزع الموسيقي الموهوب أحمد طارق يحيى ابن كابتن مصر والزمالك طارق يحيى، وإذا كانت الألحان والكلمات من أبطال العمل فهناك أبطال آخرون أهمهم تصميم المسرح الدائري والمكون من أربعة مستويات وكان قريبا من الجمهور ما أحدث نوعا من الحميمية بين الجمهور ونجوم العرض بشكل تفاعلي جميل، كما ان الأزياء المستخدمة في المسرحية كانت متميزة جدا ولفتت أنظار الجميع بالإضافة للإضاءة التي كانت عاملا مهما جدا في نجاح العمل وبالتأكيد كل هذه الأمور تحسب لقائد هذه التحفة الفنية وهو المخرج اللبناني الكبير سمير عبود بمعانة مايسترو ودينامو العمل المنتجة مي الصالح التي تتحفنا كل عام وفي مثل هذا التوقيت بعمل فني متكامل يفخر به كل كويتي ومقيم في الكويت الحبيبة بمعاونة فريق عمل شركة «زين» للاتصالات بداية من الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين وليد الخشتي والمنسق بقطاع العلاقات والشؤون المؤسسية أحمد جاسم ابل ومديرة إدارة العلاقات الإعلامية في زين عالية العوضي ومسؤول العلاقات الإعلامية بالشركة محمد الفرهود.