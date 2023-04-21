القاهرة - خديجة حمودة



شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت بمركز المنارة.



وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من أبناء أبطال مصر، وأدار حوارا دافئا وحديثا ودودا معهم أثناء سيرهم إلى جواره.



وكان الرئيس السيسي قد أدى صلاة العيد، بمسجد المشير طنطاوي، وحرص الرئيس - خلال الصلاة - على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره أثناء أداء الصلاة.



وحرص الأطفال على الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بدء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومازح الرئيس السيسي، الطفلة منى أحمد زاهر ووالدها الفنان أحمد زاهر، خلال تقديمهما الحفل.



وفي بداية الاحتفال، تم عرض فيلم قصير حمل اسم «أب لكل المصريين»، والذي رصد مظاهر احتفال المصريين بالعيد، مبرزا أهمية دور الأب في توفير احتياجات الأبناء، ومجهوداته في إسعاد الأبناء، كما سلط الضوء على دور الأم في ظل غياب الأب.



وتضمن الاحتفال عرضا غنائيا ومسرحيا بمشاركة عدد من الفنانين، من بينهم الفنانان حمادة هلال وحكيم، الذين قدما عرضا غنائيا.

كما شهد الرئيس السيسي، برفقة أسر شهداء مصر، عرضا فنيا لأوبريت «الليلة الكبيرة».



وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على اصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة إلى ساحة الألعاب، وذلك خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



وقام الرئيس السيسي بتوزيع الحلوى والهدايا والطعام على الأطفال.



وفي ختام الاحتفالية، توسط الرئيس السيسي مجموعة من أبناء الشهداء لالتقاط صورة تذكارية معهم.