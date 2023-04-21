

القاهرة - ناهد إمام



وجه د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع حالة التأهب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة، والمتابعة الدقيقة لمنع أي حالات مخالفات بناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء في مهدها إن حدثت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وواصلت أجهزة مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والشروق، خلال الأيام الماضية، شن حملات لإزالة مخالفات بناء وإزالة إشغالات ومخالفات أخرى بالتعاون مع الشرطة.



من جانبه، كلف م.عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، برصد المخالفات وإزالتها على الفور، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بالقطعة رقم ٤٢٨ بالقرية السياحية الأولى والمتمثلة في بناء غرف السطح وتحويل البدروم من جراج إلى سكني، كما تمت إزالة الشدة الخشبية للردود الخلفي وإيقاف أعمال بناء بالحي الثاني، المجاورة الخامسة لزيادة في النسبة البنائية وتم مصادرة معدات، وكذا إيقاف محاولة بناء روف مخالف بالحي الأول المجاورة الثامنة لزيادة في النسبة البنائية وتم مصادرة مواد بناء.



وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنه تمت إزالة الإشغالات للأنشطة المخالفة بأحد المولات وتنفيذ حملة على المحور المركزي والطريق الفاصل بين الحيين الثالث والثاني وطريق جمال عبدالناصر، ورفع سيارات بيع مشروبات من نهر الطريق، وتم التحفظ وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز.



وقال م.علاء منيع، رئيس جهاز العاشر من رمضان: قامت إدارة الأمن وإدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بشن حملات على مركبات «التوك توك» المخالفة، وتم التحفظ على عدد من المركبات بمبني الجهاز، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار التصدي لمنع سير مركبات «التوك توك» داخل المدن الجديدة.



وأضاف م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، مشيرا إلى أن حملات التجمع الثالث أسفرت عن إزالة شدة خشبية للشروع في أعمال بناء مخالفة بالمنطقة الرابعة عائلي بحي الأندلس، وجار استكمال الإجراءات، كما تم فك شدة خشبية بحي (جاردينيا 2) وتحرير محضر بالواقعة.



ونوه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أن الحملات بالتجمع الأول، أسفرت عن فك شدة خشبية للشروع في زيادة الجزء الأمامي بغرف السطح بمنطقة البنفسج 12، وتم مخاطبة إدارة تراخيص البناء لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أسفرت حملات التجمع الخامس عن إيقاف أعمال صب روف مخالف بقطعة أرض بحي اللوتس، وتم التحفظ على المعدات، مشيرا إلى أن جميع الحملات تمت بإشراف نواب رئيس الجهاز وبحضور مسؤولي إدارتي التنمية والأمن وبتأمين من شرطة المرافق للتجمعات الثلاثة.



وقاد م.علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسؤولو الجهاز حملة مكبرة لرصد المخالفات بأنحاء المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف حالة بناء مخالف متمثلة في صب سقف خرساني مخالف بإحدى قطع الأراضي المسحوبة بسبب عدم الانتهاء من الإنشاءات في المدة الزمنية المقررة، وتم إزالة الأعمال والتحفظ على أدوات البناء والمعدات.



وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم شن حملة على الباعة الجائلين أسفرت عن تحرير 5 محاضر إشغال، علاوة على شن حملة تفتيشية على معدات النقل الثقيل أسفرت عن ضبط سيارتي قلاب تعمل داخل المدينة «بدون تصريح» والتحفظ عليهما بمقر الجهاز، مؤكدا استمرار الحملات يوميا والتعامل بكل حسم مع المخالفات بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.