أكد القنصل العام للكويت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي محمد المطيري أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات في أوساط المعتمرين الكويتيين خلال شهر رمضان.



وشدد القنصل المطيري في بيان على أن منسوبي القنصلية العامة لم يدخروا جهدا من أجل تسهيل أداء مناسك العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف للمواطنين الكويتيين خلال شهر رمضان المبارك استمرارا لمجهوداتها المبذولة طوال العام وفقا لتوجيهات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بضرورة توفير كل سبل الراحة للمعتمرين والحجاج الكويتيين الزائرين لبلاد الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من جانب نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي.



وأشار المطيري إلى أن القنصلية العامة كانت على تواصل مستمر على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك مع قاصدي الحرمين الشريفين القادمين من الكويت من خلال هاتف طوارئ القنصلية على الرقم 00966535571133.



وأشاد بالتزام المواطنين الكويتيين بالتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن حجز موعد العمرة المناسب لهم عبر تطبيق (نسك) منوها بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسر ودون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن وذلك من خلال تسخير كافة القطاعات الأمنية والخدمية والصحية، معربا عن التقدير لما لمسته القنصلية العامة من تسهيلات وتعاون جميع القطاعات معها.



وأكد المطيري أن جميع منسوبي القنصلية الكويتية على أتم الجاهزية والاستعداد لتقديم جميع الخدمات للحجاج والمعتمرين الكويتيين في المشاعر المقدسة وطوال فترة تواجدهم في المملكة، داعيا المواطنين الكويتيين إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن المملكة والتركيز على أداء شعائر العمرة والحج فقط.



وتوجه المطيري بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان على جهودهما الجبارة ورعايتهما المستمرة لكل الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين عامة والقادمين من الكويت خاصة.



وأعرب المطيري عن سعادته وتشرفه بالعمل في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين القادمين من الكويت، متوجها بالتهنئة لقيادة البلدين الشقيقين في الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.