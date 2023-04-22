إنتاج الكهرباء خلال أشهر الصيف ما يقارب 18000 ميغاواط والاستهلاك المتوقع 16880

إجراء الاختبارات التحريرية لسد شواغر الوظائف الإشرافية وتسكينها أولوية

دارين العلي



أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. مطلق العتيبي ان الوزارة على أتم الاستعداد لمواجهة فصل الصيف بعد الانتهاء من معظم برامج الصيانة الدورية على أكمل وجه، حيث بلغت نسبة الصيانة لوحدات الكهرباء ووحدات تقطير المياه 78% من إجمالي الصيانة.



كلام العتيبي جاء في تصريح صحافي عقب زيارة قام بها لمحطة الدوحة الشرقية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمناسبة عيد الفطر السعيد يرافقه وكيل الوزارة بالتكليف م. مها العسعوسي والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م. هيثم العلي وذلك بحضور مدير المحطة والعاملين المناوبين.



وقد أثنى العتيبي على جهود العاملين والتزامهم بالعمل، وأعرب عن عميق شكره وامتنانه لجميع المناوبين في مختلف قطاعات الوزارة على تفانيهم بالعمل خلال أيام العيد وجميع العطلات الرسمية.



وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح وكل الشعب الكويتي وإخواني وأخواتي العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.



وقال انه بناء على توجيهات القيادة السياسية وحرصهم على المواطنين ومتابعتهم الحثيثة لمشاريع الدولة تبذل الوزارة جهودها، مؤكدا أنها على أتم الاستعداد لمواجهة فصل الصيف، لافتا الى انه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الكهرباء خلال أشهر الصيف ما يقارب 18000 ميغاواط، والاستهلاك المتوقع خلال صيف 2023 سيبلغ 16880 ميجاواط.



ودعا العتيبي المواطنين للتعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والاهتمام بتحسين كفاءة الطاقة لتجاوز فترة الصيف بأمان.



وأكد أن الوزارة تسعى للإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بزيادة السعة الإنتاجية للكهرباء والمياه، معلنا عن توقيع عقد لتوسعة محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بسعة 900 ميغاواط وقد تم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية لإتمام المشروع، وسيتم توقيع العقد بعد العيد، كما أنه جار أخذ موافقة الجهات الرقابية على زيادة السعة الإنتاجية بذات المحطة بمقدار 250 ميغاواط والذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة الكهربائية للسنوات القادمة.



وشدد العتيبي على ايلاء مطالب الموظفين المالية اهتماما كبيرا المتعلقة ببعض الوظائف ذات الطابع الخاص، حيث ان نسبة العمالة الوطنية في الوزارة تجاوزت 95% وهم من أبناء الوزارة ويستحقون السعي لتحقيق مطالبهم.



وأعلن عن تشكيل لجنة لتوصيف وظائف محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه باعتبارها من الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة، حيث تم عقد اجتماع بين قيادات الوزارة والمعنيين في ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتلبية النواقص واستيفاء المتطلبات سعيا لإقرار قانون الأعمال الشاقة.



وأكد أنه من الأولويات الحالية إجراء الاختبارات التحريرية لسد شواغر الوظائف الاشرافية وتسكينها، حيث سيتم استئنافها بعد عطلة عيد الفطر المبارك.



وحول مواعيد العمل والدوام المرن، لفت الى انه تم تطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بمواعيد العمل الرسمية الجديدة ليصبح الاختيار الأول من تعميم الديوان.

وفي ختام الجولة، شجع العتيبي العاملين على الاستمرار بذات الروح والمهنية العالية في العمل التي من شأنها التطوير من آلية تقديم خدمات الوزارة، وأكد أننا نعتز بكوادرنا الوطنية وأنهم مستقبل الكويت ومنارة تميزها.