

القاهرة ـ ناهد إمام

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 4 .1 مليار دولار، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي، ومشتقات الميثانول والصودا آش والسليكون المعدني.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا ـ في تصريح امس السبت على الاستمرار في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض وزيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.

ولفت الملا، خلال استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات التي تم تحديثها حتى عام 2040، إلى أهمية الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات التي تخدم أهداف الدولة في تلبية احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية ومشروعات مواكبة النمو من المنتجات البتروكيماويات، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلى لمنظومة صناعة البتروكيماويات بلغ نهاية العام المالي الماضي ما يزيد على 4.3 ملايين طن، بالمقارنة بحوالي 1 .2 مليون طن في عام 2015 ـ 2016.

ويهدف مشروع تكنولوجيا الأخشاب، الجاري تنفيذه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج من حرق قش الأرز.

يعد المشروع أول مصنع من نوعه في مصر لإنتاج الأخشاب MDF من قش الأرز، ويساهم قطاع البترول في رأس مال الشركة بنسبة 100% من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بتروجت وسيدي كرير، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 284 مليون يورو، ويجري حاليا استكمال أعمال التنفيذ وتركيب المعدات من خلال المقاول العام للمشروع ويجري استقبال شحنات قش الأرز.

ويهدف مشروع المصرية للإيثانول الحيوي بميناء دمياط، والذي تنفذه الشركة المصرية للايثانول الحيوي، إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المحلية لإنتاج 100 ألف طن سنويا من مادة الإيثانول الحيوي لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي مع تصدير الفائض.