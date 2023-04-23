أقامت جمعية جمعية الاصلاح الاجتماعي حفل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد في مقر الجمعية في منطقة الروضة.

وهنأ رئيس مجلس إدارة جمعية الاصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة والشعب الكويتي بعيد الفطر.

وقال في تصريح على هامش حفل استقبال المهنئين ان العيد فرحة وشكر لله سبحانه وتعالى على اتمام ركن الصيام.

وأكد ان جمعية الاصلاح تحرص كل عام على استقبال المهنئين في شهر رمضان وعيد الفطر السعيد وعيد الاضحى المبارك.

وأشار د.المذكور الى ان كثافة الحضور والمهنئين هي دليل على ان جمعية الاصلاح الاجتماعي على تواصل دائم مع الناس وترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الكويتي.

من جانبه، قال الامين العام لجمعية الاصلاح حمد العلي ان الجمعية تعتاد كل عام على استقبال المهنئين في شهر رمضان وفي عيد الفطر السعيد والتواصل الدائم مع المجتمع.

و قال ان اهل الكويت جبلوا على التواصل وتبادل التهاني في الاعياد لتحقيق التلاحم بين افراد المجتمع.