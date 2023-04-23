رفع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال الصيانة بعد إجازة عيد الفطر المبارك

عاطف رمضان

قال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية م.أحمد الصالح، إنه بناء على توجيهات وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، قامت الوزارة ممثلة بقطاع هندسة الصيانة بوضع خطة قبل عيد الفطر المبارك لإصلاح جميع الحفر الموجودة في الطرق الرئيسية المسببة لعرقلة السير وتلف المركبات، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في الوزارة تعاملت مع 150 موقعا.

وأضاف م.الصالح أنه بعد إجازة عيد الفطر المبارك ستزيد وتيرة العمل للانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى أن بعض الطرقات بها حفر لا يمكن الانتظار لإصلاحها لما تسببه من أضرار لمرتاديها.

وأكد أنه مع منتصف يوليو المقبل ستوقع الوزارة عقودا مع شركات عالمية للبدء في إجراء صيانة جذرية لهذه الشوارع في جميع محافظات الكويت.

ولفت م.الصالح إلى أن مجلس الوزراء كلف وزيرة الأشغال والجهات ذات الصلة بتذليل أي عقبات قد تواجه توقيع هذه العقود خلال الأوقات المحددة، وأن الوزارة وضعت خارطة طريق لإغلاق ملف الطرق في الكويت.