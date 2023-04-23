«الأوقاف» سيَّرت رحلة عمرة للمتعافين من نزلاء منتصف الطريق تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية تجاههم

أسامة أبوالسعود

قام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الثقافية بالتكليف طراد العنزي بمعايدة المتعافين من نزلاء منزل منتصف الطريق، بحضور مدير التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي ومسؤولي الإدارة، وذلك ثاني ايام عيد الفطر السعيد.

وتضمن الحفل تكريم الفائزين منهم بمسابقة النور للقرآن الكريم وتوزيع الهدايا للفائزين بأنشطة رمضان والمشاركين في الدورة المقدمة للمشرفين ومقيمي منزل منتصف الطريق.

وقال العنزي إن نزلاء منزل منتصف الطريق يحتاجون الى من يقف معهم ويؤازرهم حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع، لهذا جاءت فكرة إقامة احتفال المعايدة لهم هذا العام، في سابقة نسأل الله ان تحقق أهدافها، وجاءت فكرة المعايدة لإيجاد أجواء أسرية للنزلاء تجعلهم يعيشون أجواء العيد.

هذا، وقد سيرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رحلة عمرة للمتعافين من نزلاء منتصف الطريق تحقيقا لخطتها الاستراتيجية تجاه المتعافين.