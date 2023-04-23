ناصر العنزي



أحبط الكويت محاولة كاظمة خطف الصدارة منه بفوز قاس نتيجته 4-1 في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من القسم الثالث والحاسم لدوري زين الممتاز، ليحافط الأبيض على صدارته ب43 نقطة، فيما بقي البرتقالي ثانيا ب39 نقطة بانتظار الجولات الخمس المقبلة لإعلان بطل الدوري.



جاء الشوط الأول دون المتوسط من الجانبين وخلا من فرص التسجيل باستثناء هدف التقدم المبكر للكويت بقدم البحريني محمد مرهون بضربة مقصية جميلة دون ان يتدخل احد من لاعبي كاظمة لمنعه من التسجيل (11) ، وبعدها وقع لاعبو الفريقين في أخطاء التمرير والتمركز إلى جانب كثرة سقوط اللاعبين بسبب التدخل القوي. ولم يغير الصربي بوريس بونياك في أول مهمة له مع الأبيض في تشكيلته معتمدا على احمد زنكي وعمرو عبدالفتاح ومحمد مرهون وياسين الخنيسي وصاتع اللعب احمد الظفيري في تنفيذ المهام الهجومية، ورغم ان الكويت استحوذ على الكرة لكن على غير عادته لم بهدد مرمى خصمه سوى بهدف مرهون، أما كاظمة فقد اختفى في الشوط الأول وعجز لاعبوه عن تنظيم هجمة خطرة فانعدمت تماما فرصه وكأنه بلا خط وسط ولا هجوم ، وشهدت تشكيلة البرتقالي عودة هدافه شبيب الخالدي لكنه لم يجد المعاونة من زملائه خصوصا جاي ديمبلي وبندر بورسلي، وظهر كاظمة بأسوأ شوط له في الدوري.



وفي الشوط الثاني تغير الحال إلى الأفضل، وشهد تسابقا في الوصول إلى المرمى حيث أضاف الكويت هدفا ثانيا من ركلة جزاء بتوقيع ياسين الخنيسي (54 )، وقلص بديل كاظمة ناصر فرج النتيجة بهدف في الدقيقة 49 بعد تحضير جيد من شبيب الخالدي، وتبادل بعدها الفريقان الهجمات وسط تغييرات هجومية من المدربين بونياك وستان، وبالفعل نجح الأبيض في إضافة هدف ثالث بقدم ياسين الخنيسي بعد تحضير من ياسين عامري (78)، وبعدها حافظ الكويت على تقدمه، مضيفا هدفا رابعا من ركلة جزاء نفذها يوسف ناصر (95) وخرج بفوز ثمين.



أدار المباراة الحكم ستيفان كوفاكس وجاءت قراراته سليمة.