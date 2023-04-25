قال النادي الكويتي للترايثلون، إن المنتخب الوطني للعبة فاز بثلاث ميداليات في بطولة ايبيزا ترايثلون اوف سينسز التي اختتمت أخيرا في إسبانيا بواقع ذهبيتين وأخرى فضية.

وذكر رئيس النادي راشد الكندري في تصريح، أن إنجاز أبطال أزرق الترايثلون جاء بعد تتويج اللاعب عبدالله الشمري بالمركز الأول في مسابقة سوبر سبرينت للرجال، كما فاز زميله حمد الخالدي بالمرتبة الأولى في منافسات الفئات العمرية لمسابقة سبرينت، فيما نالت اللاعبة رابعة الهاجري المركز الثاني في مسابقة سوبر سبرينت. وهنأ الكندري لاعبي ولاعبات المنتخب بتحقيق هذا الفوز، مؤكدا العزم على حصد المزيد من الإنجازات في الملتقيات المقبلة لهذه الرياضة التي تشمل أداء اللاعب رياضات ألعاب الجري والسباحة والدراجات الهوائية.

وأوضح أن لاعبي المنتخب سيشاركون في عدد من البطولات الدولية في الأيام المقبلة أهمها بطولة إسبانيا متعددة المسافات، والتي تعد من البطولات الكبيرة بهذه الرياضة، إذ يشارك فيها أبطال العالم.