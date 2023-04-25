حجز الهلال تذكرة العبور الى نهائي كأس ملك السعودية بفوزه على مضيفه الاتحاد 1-0 بعد التمديد في «كلاسيكو» الكرة السعودية الذي أقيم أمس الأول في نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام نحو 54 ألف متفرج.



وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع الاتحاد الدولي المصري أحمد حجازي بالخطأ في مرمى فريقه (106). وبذلك سيلتقي الهلال الذي بلغ النهائي رقم 19 في تاريخه، مع الفائز من مباراة النصر والوحدة التي أقيمت امس على ملعب مرسول بارك بالرياض.



وقال المدرب الأرجنتيني للهلال رامون دياس عقب المباراة: «مواجهتنا أمام الاتحاد كانت صعبة كعادة مباريات الفريقين»، مضيفا: «واجهنا فريقا صعب المراس وسعيد بتحقيق هذه النتيجة، الفريقان كانا قريبين من الفوز ونحن سعداء بالوصول إلى المباراة النهائية». في المقابل، أرجع المدرب البرتغالي للاتحاد نونو سانتو الخسارة إلى غياب التركيز في بعض فترات المباراة. وقال: «اللاعبون قدموا أداء جماعيا وعانوا من عدم التركيز في بعض فترات المباراة والنتيجة لم تكن منتظرة». وأضاف: «بالرغم من الخسارة يجب أن نكون فخورين بما قدمه الفريق، وأشكر الجماهير على دعم الفريق طوال المباراة».