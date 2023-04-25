أصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعميما إداريا بشأن أوقات العمل الرسمية، والمقررة ما بين السابعة صباحا والثانية ظهرا، وذلك اعتبارا من الأربعاء 26 الجاري.



وذكرت «الكهرباء» عبر حسابها في «تويتر» ان أوقات العمل المحددة ستكون 7 ساعات يوميا مع السماح بالبصمة كإثبات للحضور خلال 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.



وأشارت إلى السماح للموظفات بالانصراف قبل مواعيد العمل المحددة بربع ساعة، مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.



وأفادت باستمرار دوام العاملين بنظام النوبة الذين يشغلون وظائف فنية أو أعمالا إدارية كما هو عليه ويعتبر جميع العاملين في حالة طوارئ وتحت الطلب على مدار الساعة.