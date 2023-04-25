اضطربت عشرات الرحلات في مطارين رئيسيين بألمانيا، هما برلين وهامبورغ، مع تنظيم العاملين بالأمن والخدمات الأرضية إضرابا ليوم واحد احتجاجا على الأجور. وقال مطار برلين- براندنبورغ، الذي يخدم العاصمة، إن جميع الرحلات المغادرة ألغيت وإن بعض عمليات الهبوط تأثرت أيضا بعدما دعت نقابة (فيردي) العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب حتى منتصف الليل.



وقال متحدث باسم المطار إنه كان من المقرر إقلاع نحو 240 رحلة جوية.



كما دعا موظفو شركة «إيه.إتش.إس» الخاصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطائرات في مطار هامبورغ إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.



وقال المطار إن الرحلات المقبلة أو الرحلات التي تخدمها شركات أخرى لم تتأثر. وفي بيان منفصل، أعلنت نقابة «فيردي» عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية يمارسون ضغوطا من أجل زيادة الأجور 550 يورو (605 دولارات) شهريا. وقال فويكه نوس مفاوض النقابة في البيان «عانى الموظفون وعائلاتهم بشدة بسبب زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة. ثمة حاجة لزيادة مؤثرة لاستيعاب زيادة التكاليف».



ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات، إذ يضغط العمال من أجل زيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.