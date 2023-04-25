حضور كبير تفاعل بحماس.. وتقديم علياء جوهر «لامس الإحساس»



ياسر العيلة



شهدت قاعة «البركة» بفندق كراون بلازا ثاني حفلات عيد الفطر السعيد الغنائية مساء أمس الأول، والذي أحياه كل من المطرب الكبير خالد عبدالرحمن والنجمة المتجددة بلقيس فتحي وسط حضور كبير من عشاقهما داخل القاعة التي شهدت تغييرات كثيرة على مستوى المسرح من ديكور وإضاءة وصوت، بالإضافة إلى التنظيم الرائع لتحقيق أعلى درجة من المتعة للجمهور الكويتي والأشقاء من باقي الدول.



قدمت الحفل المذيعة المتألقة علياء جوهر بكلمات لامست قلوب ومشاعر جمهور خالد وبلقيس واستحقت تصفيق الحضور أكثر من مرة، ولفتت جوهر الأنظار إليها بطريقة تقديمها الى جانب أناقتها.



وكانت الوصلة الأولى للحفل مع المطربة بلقيس بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ربيع حسن، وبدأت مع أغنية «حالة جديدة» وسط تفاعل من الجمهور مما انعكس على أداء بلقيس، حيث أعطتها هذه البداية حماسا كبيرا لتقديم حفل مميز، فأبحرت بتقديم مجموعة من أجمل أغنياتها وعدد من الأغاني الشهيرة المحببة للجمهور، حيث تنقلت بلقيس كالفراشة، وأخذت من كل بستان زهرة، فشدت بالكثير من اللهجات المنوعة بين الخليجي والمصري والعراقي واللبناني، وأطربت الحضور بأغان مثل «شويخ من ارض مكناس، هذا منو، ده اللي حصل، هوى، ظبي اليمن»، وقدمت الأغنية التي كانت سبب شهرتها في الكويت والخليج وهي «تغار حتى من الهوى»، ثم «مفتون قلبي»، وقدمت للمطرب فضل شاكر أغنية «لو على قلبي»، والتي أضفت من خلالها حالة من الرومانسية بالقاعة، وبعدها شدت بأغان منوعة مثل «يا منيتي، التاج، فوق النخل»، وولعت بلقيس الأجواء بأدائها الرائع من خلال باقة من الأغاني مثل «يا لليل دانه، شلون أنساك، ودقو خبيتي، عالعين موليتين»، لتختتم فقرتها بأغنية للكويت.



عقب ذلك صعدت مقدمة الحفل علياء جوهر على المسرح لتقدم نجم الوصلة الثانية «مخاوي الليل» المطرب الكبير خالد عبدالرحمن، وصاحبته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إسلام ميرغني، وبدأ رحلة الطرب مع جمهوره الكبير الذي استقبله أحسن استقبال، مع أغنية «وشلون مغليك» التي تفاعل معها الحضور، وبعدها شدا بمجموعة من الأغاني وهو يعزف على العود مثل «الهوى والنور، دق البخت»، وأعقبهما بواحدة من أجمل ما قدم خلال مشواره الفني وهي أغنية «تقوى الهجر» التي أشعلت الأجواء بشكل غير عادي وردد الجمهور كلماتها معه، ثم غنى «لبيه، رعش قلبي، فكري وروحي».



وحرص عبدالرحمن على تلبية رغبات جمهوره قدر المستطاع، حيث تعالت أصوات محبيه كل يريد أغنية من أغاني مطربهم المفضل، فغنى لهم «أهلا أهلا بك، ودي تشوف الهم، يا روح روحي عليك الروح، الله اقوى، العطا، سارت وأنا عيني»، ليعزف أغنية «خذني بقايا جروح» والتي تعالت معها الهتافات والتصفيق داخل القاعة بشكل كبير حبا منهم لهذه الأغنية الشهيرة.



واختتم عبدالرحمن وصلته المميزة بعدد من الأغنيات المحببة لقلوب جمهوره مثل «من الفرحة، تذكار، بلا ميعاد» ليودع الحضور الذي طالبه بالمزيد من الأغاني التي أطربت أسماعهم، ليسدل الستار على واحدة من الحفلات الراقية لاثنين من المطربين الاستثنائيين فنا وخلقا.

لقطات

- نائب رئيس مجموعة البركة الإعلامية ومخرج الحفل على شاشة تلفزيون الكويت د.علي حسن تواجد مع نجمي الحفل خلال حوارهما مع وسائل الإعلام قبل صعودهما على المسرح.

- النجمة بلقيس فتحي أعربت عن سعادتها بالالتقاء بجمهورها في الكويت بعد غياب 4 أعوام، كما أعربت عن سعادتها باختيارها من قبل منظمة اليونيسف العالمية لتكون سفيرة للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم خاصة أنها أم لطفل.

- المطرب الكبير خالد عبدالرحمن أعرب عن سعادته باللقاء مجددا مع الجمهور الكويتي بعد غياب 10 أعوام تقريبا، متمنيا أن ينال الحفل إعجابهم ورضاهم، لافتا إلى أنه أعد لهذا الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياته، مؤكدا أن للكويت وشعبها مكانة خاصة في قلبه، وأشاد بحفاوة الاستقبال من مجموعة البركة الإعلامية متمثلة في د.علي حسن.

- المطرب خالد عبدالرحمن تحدث عن خوضه تجربة التمثيل سواء في المسرح أو الدراما، قائلا: طالما أشعر بأنني قادر على ذلك فلا مانع، معربا عن سعادته بهذه الأعمال التي قدمها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يرحب بالعمل في الدراما الكويتية بحال توفر العمل والدور المناسبين.