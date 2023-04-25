علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن بعض البنوك المحلية بدأت تفرض على العملاء معدلات فائدة جديدة على أقساط قروضهم الاستهلاكية التي انتهت مدة آجالها والمحددة بفترة 5 سنوات، وذلك بعد قرار تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين والمقيمين لمدة سنة والمقيمين لمدة 6 أشهر، والتي اتخذت ضمن إجراءات مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في عام 2020، ومددت بصورة طبيعية فترة السداد على المقترضين كل حسب حالته، وأن بعض المستفيدين من تلك الميزة تجاوز فترة الاستحقاق لديهم المدة المتعارف عليها لتثبيت سعر الفائدة، ليدخل المقترض بصورة تلقائية في دائرة معدلات الفائدة الجديدة والمحددة من قبل بنك الكويت المركزي.



ولفتت المصادر إلى أن القروض التي يحصل عليه المواطنون والمقيمون تربط بسعر الفائدة المعمول به في تاريخ الحصول على القرض ولمدة 5 سنوات، بمعنى أن معدل الفائدة الذي يتم الاقتراض على أساسه يظل ثابتا على مدار 5 سنوات دون أي أثر على العميل، إذ تتحمل البنوك تكلفة الفرصة الضائعة حال زيادة معدلات الفائدة كما نعيشها في الوقت الراهن، والعكس تماما تجاه العميل حال نقص معدلات الفائدة.



وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية والتيسيرية على أصحاب الأعمال والمواطنين والمقيمين خلال بدء جائحة كورونا بتأجيل كل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر، تلاها 6 أشهر أخرى للمواطنين فقط مع تحمل الحكومة لتكلفة التأجيل حينها.



وإجمالا، فإن أي عميل مقترض من البنوك سيتحمل فائدة أعلى متغيرة بعد انتهاء فترة السنوات الـ 5 على قرضه ولمدة 6 أشهر.



يأتي ذلك إلى جانب التيسير النقدي في معدلات الفائدة خلال تلك الفترة، إذ خفض «ألمركزي» سعر الفائدة مرتين الأولى من 2.75% إلى 2.5% ومن ثم قام بخفض آخر بواقع 1% مرة دفعة واحدة لتنخفض الفائدة إلى 1.5% لتعزيز انسياب التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي وبقية القطاعات وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.



وذكرت المصادر أن من اقترضوا خلال جائحة كورونا أو بعدها قبل بدء سياسة التشديد النقدي تظل قروضهم سارية بمعدلات الفائدة التي تعاقدوا عليها، إذ تربط تلك الفائدة لمدة 5 سنوات وبالتالي لم يتأثروا برفع معدلات الفائدة، أما من حصلوا على القروض وكان تاريخ انتهاء مدة الـ 5 سنوات في ديسمبر 2022 ومع استفادتهم من فترة تأجيل الأقساط المقدرة بـ 6 أشهر للمقيمين فإن الأقساط تربط بسعر الفائدة الجديد المعمول به في تلك الفترة ويثبت على المبلغ المفترض سداده خلال الأشهر الـ 6 المتبقية.



يأتي ذلك بعدما يأتي رفع بنك الكويت المركزي الفائدة الذي بدأ من منتصف مارس 2022 حتى نهاية العام برفع سعر الخصم 7 مرات، إذ زادت الفائدة من 1.5% في 16 مارس 2022 إلى 3.5% في ديسمبر من العام ذاته، وصولا إلى 4% حتى الآن.