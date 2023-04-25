محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 17 الجاري، بعنوان: «نفط الكويت: حفر 30 بئر غاز عميقة خلال 2022 /2023»، ذكرت نشرة «ميس» النفطية أن شركة نفط الكويت أنجزت حفر 30 بئرا عميقة جديدة للغاز الجوراسي في السنة المالية 2022-2023 المنتهية في 31 مارس، وهي جزء من مشاريعها الجارية للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 950 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز غير المصاحب في شمال الكويت.



وأضافت النشرة أن أحدث الأرقام المتعلقة بالإنتاج تشير إلى انه قد بلغ 541 مليون قدم مكعبة في اليوم خلال السنة المالية 2020-2021. وتمتد المنطقة التي يستهدفها التطوير عبر ستة حقول هي حقل شمال غرب الروضتين، وحقل الروضتين، وحقل أم نقا، والصابرية وبحرة وظبي.



تجدر الإشارة إلى أن العقود التي طال انتظارها لمنشأتي الإنتاج الجوراسي (JPF4 & JPF5) قد منحت في أواخر عام 2021 لشركة هندسة النفط والغاز الصينية جيره وشركة سبيتكو الكويتية للمقاولات، حسب ما ذكرت نشرة ميس في 19 نوفمبر 2021.



ومن شأن الآبار الجديدة المساعدة في تأمين تدفقات أعلى من الغاز الحامض والسوائل المصاحبة إلى المرفقين الجديدين اللذين تم إعداد كل منهما لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المستهدف للتصدير، و50 ألف برميل في اليوم من «الخام الحلو المعالج» عندما يبدأ تشغيلهما في الربع الأول 2024.