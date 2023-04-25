حقق المنتخب الوطني للزوارق السريعة لفئة القدرة والتحمل للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان لقب الجولة الأولى من منافسات بطولة العالم للموسم الحالي 2023 التي أقيمت في إسبانيا.

وحصد المنتخب بقيادة بدر الدوسري ومساعده عيسى العيسائي على متن الزورق «رهيب B17» لقب الجولة الأولى التي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة في مدينة ملقا الإسبانية. وقال رئيس وفد المنتخب الوطني ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي علي الشمالي، ان الجولة شهدت تنافسا مثيرا وتكونت من سباقين تمكن فيها الزورق الكويتي من تحقيق فضية المركز الثاني في الجولة الأولى، فيما حقق ذهبية المركز الأول في سباق أول من أمس ليحصل بذلك على لقب الجولة بتصدره الترتيب العام.

وقال إن المنتخب الوطني سيغادر متوجها إلى روما الإيطالية لخوض منافسات الجولة الأولى لبطولة العالم لفئة (XCAT) للزوارق ذات المحركين بقوة 400 حصان لكل محرك وبالزورق (Q8) بقيادة المخضرم عبداللطيف العماني ومساعده بدر الدوسري.