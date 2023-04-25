هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت إلى حسم تأهله إلى نهائي دوري «السوبر ليغ» الآسيوي عن غرب آسيا منطقة الخليج، وذلك عندما يحل ضيفا على شباب الأهلي الإماراتي في 7:00 مساء اليوم.



ويأمل بطل العرب والخليج، الذي لم يخسر أي مباراة في عام 2023، في تكرار فوزه على مستضيفه الإماراتي، بعد فوز أول 87-71 في الكويت الأسبوع الماضي، للتأهل إلى الدور النهائي، وفي حال فوز المستضيف الإماراتي فإن الفريقين على موعد مع مباراة حاسمة وفاصلة الثلاثاء المقبل على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، على أن يتأهل الفائز إلى الدور النهائي لغرب قارة آسيا، الذي سيقام في الرياض مايو المقبل بمشاركة ٨ أندية بنظام التجمع.



ويعتمد «العميد» على كوكبة من اللاعبين مكنته من احتلال صدارة «السلة» خليجيا وعربيا، من بينهم الأخوان محمد وحمد عدنان، وتركي حمود، وأليكس الغيص، ومصطفى الرفاعي، وعمران جوهر، وعلي الهدهود، والمحترفون الثلاثة، الأميركيان جاكوب بولين، وماركوس هانت، والهاييتي كادي لالان، بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز الذي يجيد بامتياز سياسة التدوير التي يمارسها بانتظام بين اللاعبين، مما حافظ على حيويتهم بشكل دائم رغم كثرة المباريات، وتعدد البطولات على مدار الموسم.



على الجهة الأخرى، يسعى شباب الأهلي الإماراتي إلى تعويض خسارته، للإبقاء على آماله بالتأهل إلى النهائي، ويأمل مدربه البوسني زوران زابوفيتش أن يكون قيس الشبيبي وراشد الزعابي والأميركي كريس جونسون بأفضل حالاتهم لإيقاف الأبيض والتفوق عليه.