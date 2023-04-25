عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن الفوز بنتيجة 4-1 على كاظمة أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من القسم الثالث والحاسم من دوري «زين» الممتاز ليس مستغربا لما يضمه الفريق من عناصر تمتلك جودة عالية وقادرة على الاستمرار في الصدارة.



وأضاف بونياك: «تسلمت قيادة الأبيض في فترة حساسة للغاية، ليس للفريق فقط وإنما للنادي بشكل عام، ولم يكن بإمكاني العمل على الأمور التكتيكية أو التكنيكية أو البدنية نظرا لضيق الوقت، حيث لم يكن أمامي سوى 5 أيام فقط لتحضير الفريق للقاء كاظمة».



وأردف: «حرصت خلال الأيام الماضية على الأمور النفسية لدى اللاعبين والحديث معهم أكثر عن هذا الجانب، وهذه الفترة نحتاج للتحضير النفسي بشكل مكثف».



وبين بونياك أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات لتقارب المستويات بين الفرق المتنافسة، متوقعا أن الحسم سيكون في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، خاصة أن الكل لديه نفس الحظوظ.



من جانبه أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الروماني إيلي ستان أن السبب في الخسارة الكبيرة أمام الكويت، هو البداية السيئة للفريق بعد استقبال هدف مبكر من كرة ثابتة في أول 10 دقائق، وهو الأمر الذي صعب علينا المباراة، مشيرا إلى أن الفريق حاول تعديل النتيجة من خلال الهجوم ما منح الأبيض مساحات واسعة وسجل 3 أهداف أخرى.



وقال ستان انه رغم الخسارة الموجعة يجب أن أشكر اللاعبين على المستوى والروح القتالية التي ظهروا عليها طوال المباريات السابقة خصوصا أنهم خاضوا عددا من المباريات خلال فترة قصيرة وفي شهر رمضان، لافتا إلى أن ذلك الأمر لا يعني أننا لم نرتكب الأخطاء في هذه المواجهة وهو حال كرة القدم، لكن علينا تصحيح أخطائنا ومواصلة العمل لأن الدوري ما زال طويلا ولا شيء صعبا.