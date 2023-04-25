59252 متبرعاً شاركوا في الحملة.. وتشكيل لجنة لوضع الآليات المناسبة لسداد المبالغ عن المدينين ممن تنطبق عليهم الشروط



بشرى شعبان - أسامة أبو السعود



أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون المواطنين الغارمين بلغت 11 مليونا و441 ألفا و745 دينارا ساهم فيها



59 ألفا و252 متبرعا. وأوضحت م.البغلي أن حصيلة الحملة سيتم توجيهها إلى إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل لسداد ديون الفئة المستهدفة، وتشمل المواطنين ممن لهم ملفات حاليا في «التنفيذ المدني» مع أولوية لكبار السن والنساء.



وأشارت إلى أن الحملة تعد تجسيدا واقعيا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في دعم المواطنين وتوطين العمل الخيري داخل البلاد وتطلعات وزارة الشؤون الى دعم ورعاية المواطن الكويتي ووضعه في مقدمة الأولويات. وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في دعم الحملة من القطاعين الحكومي والأهلي والجمعيات والأفراد، معبرة عن سعادتها بنجاح الحملة في تفريج كربة الغارمين ورسم البهجة على وجوه عائلاتهم وذويهم. من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن حصيلة الحملة سيتم تحويلها إلى إدارة التنفيذ المدني التي ستتولى سداد ديون المواطنين الذين لديهم ملفات في إدارة التنفيذ المدني، مؤكدا أن «الشؤون» مسؤوليتها تنتهي مع تسليم المبالغ. وعلى صعيد الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل، علمت «الأنباء» أنه سيتم عقد اجتماع الفترة المقبلة مع وزارة الشؤون لتشكيل لجنة ووضع الآليات المناسبة لسداد المبالغ عن الغارمين ممن تنطبق عليهم الشروط كون وزارة العدل جهة منفذة ووفق المبلغ الذي تم جمعه ضمن حملة وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية لهذا الغرض، والذي فاق 11.4 مليون



دينار.