قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية د.أحمد المنظري إن حالات كورونا في انخفاض شديد بكافة أنحاء العالم، وذلك بناء على بيانات المستشفيات ودخول العناية المركزة والإصابات.



وأضاف المنظري في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس أن هناك انخفاضا شديدا في عدد وفيات كورونا، لافتا إلى ما ذكره مدير منظمة الصحة العالمية أنه سيعلن عن انتهاء جائحة كورونا هذا العام.



وكان رئيس منظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد أكد سابقا، أنه يتوقع أن تلغى المنظمة حالة الطوارئ لفيروس كورونا في وقت ما في خلال عام 2023، دون إعطاء إطار زمني أكثر تحديدا، كما أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الخبراء المعنية بحالة الوباء في مايو المقبل.



وتواصل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة اعتبار «كورونا» حالة طوارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا، بعد أكثر من 3 سنوات من تقييمها الأصلي.