بشرى شعبان



كشف مدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي أن الهدف الذي تعمل عليه الإدارة خلال الفترة المقبلة أن تكون دار الطفولة «ممر أمان» لهم فقط، ويكونوا لدى أسر صديقة أو محتضنة، وألا يكون لدينا أي طفل في الرعاية الإيوائية إلا من لديهم مشاكل ثبوتية فقط، مؤكدا أن هذه هي الخطة التي يعملون عليها.



ولفت العجمي في تصريحات لـ «الأنباء» إلى التوسع في مشروع «الأب البديل»، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أسر الأب البديل وذلك لاحتياجات الأبناء لدى خروجهم من دار الطفولة وخلال الفئة العمرية الأكبر لوجود الأب في حياتهم، ولاسيما مع وجود الجهات الداعمة للمشروع ومنها الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف، مبينا أن الخيار الأول في المشروع هو المتقاعد الكويتي.



وحول مشروع «الأم البديلة»، ذكر أن الأسر الموجودة حاليا متوازنة مع أعداد الأطفال وفي حال زيادة العدد يتم إنشاء أسر جديدة.



وفي الختام، وجه أسمى التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب الكويتي وجميع العاملين في وزارة الشؤون بمناسبة عيد الفطر، داعيا الله أن يعيده على الكويت بالخير والأمن والأمان.