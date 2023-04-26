عبدالعزيز الفضلي



فيما حذرت وزارة التربية طلبتها من استمرار الغياب اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، أجمع عدد من «قروبات» أولياء الأمور على تمديد هذه العطلة على أن يعاود أبناؤهم الطلبة الدوام يوم الأحد المقبل.



وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن عددا من أولياء الأمور ومن خلال «القروبات» الخاصة بهم اتفقوا عبر التصويت بالاسم على الغياب يومي الأربعاء والخميس، مشيرة إلى أن بعضهم امتنع عن التصويت حتى يرى نتيجته ومن ثم يقرر. وإزاء ذلك، أكدت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الأنباء» أنه سيتم تطبيق النظم واللوائح الخاصة بالغياب على الطلبة المتغيبين دون عذر، لافتة إلى أنه سيتم تقديم الدروس حتى لو حضر طالب واحد فقط. وأضافت أنه لن تتم إعادة الدروس للطلبة المتغيبين وبالطبع هم الخاسرون، داعية أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارات المدرسية وحث أبنائهم على الحضور والالتزام بالدوام خاصة أنه لم يتبق إلا أيام معدودة على انتهاء الفصل الدراسي، وبالتالي أي تغيب عن الدراسة سيدفع ثمنه الطالب نفسه من خلال تحصيله العلمي. وأوضحت المصادر أن الاختبارات القصيرة ستبدأ الأسبوع المقبل، حيث أصدرت أغلب المدارس جداولها، مبينة أن المناهج تنتهي منتصف مايو المقبل أي بعد عشرين يوما من الآن وبعدها يستعد الطلبة للاختبارات النهائية في 28 من نفس الشهر.