ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمانة العامة بالجامعة، ممثلة بأمينها العام د.فايز الظفيري، دعت جميع مراكز العمل في الجامعة إلى عدم تركيب أجهزة شبكة خارجية على شبكة الجامعة وإزالة الموجود منها، مشيرة إلى أن توصيل مثل تلك الشبكات على شبكة جامعة الكويت الرئيسية سيؤدي ذلك إلى حدوث تضارب بالعناوين الإلكترونية ما يؤدي إلى وقوع مشاكل عديدة في الشبكة مثل: انقطاع خدمة الإنترنت لبعض المستخدمين وتأثر كفاءة شبكة جامعة الكويت وتوقف الخدمات بالإضافة إلى توقف حصول المستخدم على السياسات الأمنية والامتيازات التي تقدمها شبكة جامعة الكويت لمستخدميها وغيرها. وأشارت المصادر إلى أن مركز نظم المعلومات بالجامعة سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف عمل الشبكة عن هذه الأجهزة وذلك دون إنذار أو إخطار مسبق لضمان أمن شبكة جامعة الكويت وللمحافظة على كفاءة وسرعة أدائها وعدم انقطاعها، داعية إلى ضرورة التزام جميع مراكز العمل المعنية التعاون مع مركز نظم المعلومات في هذا الشأن.