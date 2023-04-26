مبارك الخالدي - هادي العنزي



عبر عضوا مجلس إدارة النادي العربي فؤاد المزيدي وعلي مندني، عن سعادتهما بفوز الأخضر الثمين على السالمية 3-0.



وقال المزيدي إن المباراة كانت مواجهة أعصاب، إذ اختلف أداء الأخضر في الشوط الثاني عنه في الشوط الأول ونجح في ترجمة جهوده بتسجيل ثلاثة أهداف نقلت الفريق إلى المركز الثاني في الترتيب العام.



وأضاف أن العربي لديه خمس مباريات متبقية سنلعبها بشعار النهائيات، إذ إن كل الفرق تلعب بقوة ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا على تجاوز الصعاب نحو اللقب.



من جانبه، قال مندني إن فريق السالمية منافس محترم وشكل لنا صعوبات في اللقاءات الأخيرة، لكن لاعبينا كانوا رجالا ووضعوا الفوز والنقاط الثلاث نصب أعينهم وتحقق لهم ذلك، لافتا الى أن مشوار البطولة لايزال طويلا وشاقا والمهمة أصبحت أصعب في المرحلة المقبلة وتتطلب التركيز الذهني والبدني.



من جهة آخرى، أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د.محمد المشعان، أن خسارة فريقه أمام العربي 0-3 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ 5 من القسم الثالث لدوري زين للدرجة الممتازة جاءت سيئة وغير مرضية، رغم كونها من فريق قوي ومتكامل، ومنافس على لقب الدوري منذ الأسابيع الأولى للموسم، ويمتلك عقلية تنافسية.



وأشار المشعان إلى أن لاعبي السالمية بذلوا جهدهم وفعلوا المستحيل من أجل الدخول ضمن الفرق الستة المنافسة على اللقب، وقد لعبنا مباراة جيدة من الناحية التكتيكية، لكن في الوقت ذاته احتجنا لمجهود مضاعف لصناعة الفرص أو التسجيل، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد، والحرص على التطور لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وكذلك التحضير جيدا للموسم المقبل.