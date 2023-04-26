مبارك الخالدي



يشتد الصراع بين فريقي اليرموك وخيطان اليوم لحسم البطاقة المؤهلة الثانية لدوري زين الممتاز للموسم المقبل مع انطلاق منافسات الجولة الـ 18 لدوري الدرجة الأولى، وذلك عندما يلتقي اليرموك فريق برقان على ستاد نادي الشباب، فيما يشهد ستاد عبدالله الخليفة اللقاء الذي يجمع خيطان مع فريق الصليبيخات، وتقام المباراتان في الـ 6:55 مساء. وكان فريق الشباب قد تأهل رسميا إلى دوري الأضواء بصدارته للترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يحمل اليرموك في جعبته 24 نقطة، وخيطان 19 نقطة، وخرج من سباق المنافسة فريقا برقان بـ 12 نقطة والصليبيخات بـ 6 نقاط، ويحتاج اليرموك لضمان تأهله إلى الفوز مع تعثر مطارده خيطان، فيما يؤجل انتصارهما معا حسم الموقف إلى الجولتين المتبقيتين من مشوار البطولة.