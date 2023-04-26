لا يجمع كثير من الناس مبلغ مليون دولار ببساطة من خلال اعتمادهم فقط على الراتب الشهري، من دون استثمار الدخل في مشاريع تسهم بزيادة رأس المال، لكن مع هذا، لايزال الراتب الشهري هو الوسيلة التي يعتمد عليها معظم سكان الكوكب للحصول على دخل ثابت وآمن نسبيا يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة.



وبحسب دراسة أعدها موقع «Picodi» للإحصاءات الأميركي، فإن الفرد في الكويت يحتاج إلى 41.2 عاما ليصبح مليونيرا، وذلك وفقا لمتوسط الدخل الشهري في البلاد البالغ 2027 دولارا (ما يعادل 622 دينارا كويتيا) لتحل بذلك في المركز الرابع خليجيا والـ27 عالميا، فيما جاءت قطر في المركز الأول خليجيا والـ6 عالميا، حيث يحتاج الفرد فيها إلى جمع راتبه الشهري البالغ 3933 دولارا (ما يعادل 14319 ريالا قطريا) ليصبح مليونيرا بعد 21.3 عاما. وتشير بيانات موقع «Picodi»، إلى إنه إذا جمعت كل الأموال التي يحصل عليها الموظف العادي في وطنه فسيصبح المواطن السويسري مليونيرا بعد 14.3 عاما، فيما تأتي في المركز الثاني سنغافورة بـ16.11 عاما، كما ذكر الموقع أنه يتعين على مواطني لوكسمبورغ العمل لـ16 عاما، فيما يحتاج الأمريكيون إلى العمل لـ19 عاما ليصبحوا مليونيرات.



وفي الشرق الأوسط، قدر الموقع معدل الرواتب في سورية بنحو 81 دولارا شهريا، يعني هذا أن السوري بحاجة إلى العمل أكثر من 1000 عام لجمع مليون دولار، وفي لبنان يحتاج اللبنانيون الذين يعملون بمعدل راتب شهري يبلغ 507 دولارات إلى العمل 164 عاما لجمع مليون دولار. فيما أظهرت البيانات المنشورة في الموقع، أن المواطن المغربي يحتاج إلى 216 عاما من العمل لجمع مليون دولار، بينما يحتاج التونسي إلى 283 عاما، أما الجزائري فيحتاج إلى 312 عاما من العمل لجمع هذا المبلغ.



أما المواطن المصري فيحتاج إلى العمل لـ603 أعوام لجمع مليون دولار من راتبه الشهري، فيما يحتاج الإيراني في المتوسط إلى نحو 274 عاما من العمل لجمع مليون دولار، أما المواطن التركي فيحتاج إلى العمل لـ200 عام.