اختتم البنك الأهلي المتحد بنجاح برنامجه الاجتماعي الحافل الخاص بشهر رمضان الفضيل، الذي قدم من خلاله العديد من الأنشطة الخيرية والدينية وأعمال الرعاية الاجتماعية.



واستمر البنك الأهلي المتحد في التعاون مع البنك الكويتي للطعام من خلال مبادرة توزيع الماجلة وتوفير مؤونة شهر رمضان للأسر المتعففة، وقام فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك بتوزيع صناديق الماجلة التي تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة في مناطق مختلفة من الكويت، انطلاقا من اهتمام البنك وحرصه الدائم والمستمر على دعم التكافل المجتمعي والتواصل بين فئات المجتمع.



وتعد مبادرة البنك الأهلي المتحد لتوزيع الماجلة على الأسر غير المقتدرة امتدادا لإسهامات البنك في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المتعففة.



توزيع وجبات الإفطار



وواصل البنك الأهلي المتحد مبادرته السنوية بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين في مواقع مختلفة في الكويت، وذلك ضمن برنامج البنك الأهلي المتحد للمسؤولية المجتمعية الخاص بشهر رمضان الفضيل والحافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية.



وتنطلق هذه المبادرة من إيمان البنك الأهلي المتحد بأهمية دعم فئات المجتمع المستحقة، والعمل على إحداث أثر إيجابي في حياتهم، وتقديم الدعم للفئات المجتمعية من ذوي الدخل المحدود من أفراد المجتمع وإسعادهم، حيث تسهم هذه المبادرات في تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع وتقوية أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي وتشجع على غرس القيم الفاضلة بين أبناء المجتمع.



مسابقة القرآن الكريم لأبناء الموظفين



وأطلق البنك الأهلي المتحد مسابقة في القرآن الكريم وتجويده وترتيله لأبناء موظفيه، حيث تضم المسابقة 3 فئات للشباب و3 فئات للبنات من المتسابقين كالآتي: الفئة الأولى للمرحلة العمرية ما بين 4 و6 أعوام، حيث سيتم اختبارهم في سورة «التين»، والفئة الثانية للمرحلة العمرية ما بين 7 و9 أعوام، ويتم اختبارهم في سورة «الشمس»، والفئة الثالثة للمرحلة العمرية ما بين 10 و18 عاما ويتم اختبارهم في سورة «النبأ»، وتتم المفاضلة بين المتسابقين وفقا لمعايير الحفظ المتقن مع التلاوة والتجويد، ثم اختيار فائز من كل فئة عمرية وتقديم جوائز مالية تقديرا لتفوقهم ودأبهم في حفظ القرآن الكريم.



وجاءت هذه المسابقة في إطار حرص البنك الأهلي المتحد على تشجيع أبناء موظفيه على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وفهم المعاني السامية التي يزخر بها كتاب الله تعالى، ولا شك في أن أفضل الأوقات لحفظ القرآن وتلاوته هو شهر رمضان الكريم، فهو شهر القرآن الذي يملأ قلوب المؤمنين حبا وطمأنينة بالطاعات والعبادات، كما تعكس هذه المبادرة نجاح جهود البنك الأهلي المتحد في تقديم أفضل البرامج والأنشطة التي تتوافق مع اهتمامات وتطلعات موظفيه وعائلاتهم ليبقي وجهة العمل المفضلة بالنسبة لهم.



تنظيم بطولة للبادل



وللعام الثاني على التوالي، نظم البنك الأهلي المتحد بطولة في لعبة البادل بمشاركة 32 لاعبا من موظفيه وعملائه والجمهور بصفة عامة، وقد حققت البطولة نجاحا كبيرا، وقدم البنك جوائز نقدية للفرق الفائزة، وقد لاقت هذه البطولة إقبالا كثيفا، وتم استكمال التسجيل في البطولة في وقت قياسي، وهو ما يعكس نجاح برنامج المسؤولية المجتمعية بالبنك في التفاعل مع المجتمع، وتشجيع الفعاليات الرياضية التي تتوافق مع تطلعات الشباب وتفضيلاتهم، وتساعد على تنويع الفعاليات الرياضة، وفي الوقت نفسه تفيد الصحة العامة وتدعم المواهب المحلية في مجالات الرياضة.



فرحة القرقيعان



كما قام البنك بتنظيم زيارة لموظفيه للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال في مستشفى أمراض الصدر، بهدف تخفيف آلامهم في شهر الخير وبما يتوافق مع جهود البنك الرامية إلى مد يد العون والمساعدة وتقديم كل سبل الرعاية للمرضى، خاصة من الأطفال الذين يحتاجون إلى دعمهم معنويا ورسم البسمة على وجوههم في هذه الأيام المباركة.



وكذلك بادر البنك في إطار اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، بالمشاركة في حفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، والذي تضمن فقرات متنوعة ومسابقات وتوزيع هدايا القرقيعان على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



قرقيعان للموظفين



وفي إطار الفعاليات الرمضانية المتميزة التي يحرص البنك الأهلي المتحد على القيام بها سنويا، نظم البنك الأهلي المتحد فعالية متميزة للاحتفال بالقرقيعان مع موظفي البنك وأطفالهم في المبنى الرئيسي للبنك بحضور جهاد الحميضي الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة بالبنك، ونقيب أمين مدير عام الموارد البشرية بالبنك، وعدد من ممثلي الإدارة التنفيذية بالبنك، حيث تم توزيع القرقيعان على الموظفين وأطفالهم الذين سعدوا بهذه الاحتفالية التي أحدثت أجواء تراثية من البهجة والمرح بالإضافة إلى الفقرات المتميزة والمسابقات الشيقة للحصول على الجوائز مع شخصية «بوطبيلة» وأناشيد القرقيعان الجميلة، وكانت هذه الفعالية فرصة جيدة للتواصل بين الزملاء في أجواء ودية، وتبادل التهاني والتبريكات بينهم.



وتعليقا على نجاح برنامج البنك الأهلي المتحد للمسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان، أكدت رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي اهتمام البنك الدائم بتدعيم مبادراته، التي تندرج تحت أنشطة المسؤولية المجتمعية، وذلك من منطلق حرصه على القيام بدور فاعل في خدمة المجتمع، وأعربت عن اعتزام إدارة البنك مواصلة الجهود لتطوير البرنامج الاجتماعي لشهر رمضان عاما بعد عام، لضمان تقديم أفضل الأنشطة، التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، وتعمق من ارتباط البنك بالمجتمع، وتقدمت بخالص الشكر لكل من شارك في برنامج البنك الأهلي المتحد المجتمعي لشهر رمضان.