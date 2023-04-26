أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة د.مي البغلي قراراً وزارياً رقم (49) بإشهار جمعية ترتيل للقرآن الكريم وعلومه جاء فيه:



مادة 1



تشهر جمعية ترتيل للقرآن الكريم وعلومه لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية (جمعية ترتيل للقرآن الكريم وعلومه) انه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جميعة «ترتيل للقرآن الكريم وعلومه» ومقرها الكويت ولمدة غير محدودة، تهدف فيه الجمعية إلى:



٭ الاهتمام بالعنصر النسائي والمساهمة في تخريج أكبر عدد منهم وحصولهن على إجازات معتمدة في القرآن الكريم وعلومه، وتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته وأدائه، مع فهم معانيه ومقاصده.



٭ نشر علوم القرآن الكريم ومنح الجوائز القرآنية.



٭ العناية بالحافظات الكويتيات.



٭ العمل على غرس وتعزيز أخلاق حملة القرآن الكريم ونفوس الحافظات، تأصيلا لهوية المجتمع الكويتي المسلم.



وفيما يلي الأعضاء المؤسسون:



1 - الجازي محمد بادي العجمي



2 - الشفاء أحمد عبدالرحمن الشيحة



3 - إقبال سليمان عبدالوهاب الحمود



4 - إيمان أحمد سعيد الشيخ



5 - امينة ابراهيم محمد الحمادي



6 - بدرية عبدالرحمن احمد الصفي



7 - إقبال محمد علي الخنيني



8 - حصة احمد محمد العجيري



9 - خديجة حمد مرزوق الشطي



10 ـ دلال محمد غازي الحربي



11 - دلال فهد راجي العتيبي



12 - دليل نادر شيتان العجمي



13 - رابعة محمد خليفة السويلم



14 - رجاء عبدالرحمن احمد العتيبي



15 - سعاد حميدي مناحي المطيري



16 - سلمى سلمان علي محمد



17 - شروق عبدالله محمد الهديب



18 - شيخة محمد ناصر الحمد



19 - عايشة عبدالرحمن أحمد الصفي



20 - عبير علي عبدالمحسن الثويني



21 - عذبة صالح محمد السبيعي



22 - غنيمة مبارك ناصر المنديل



23 - فاطمة رجب درويش الفيلكاوي



24 - فاطمة عبدالله علي القبندي



25 - فائزة سيد علي سيد أحمد الرفاعي



26 - قماشة منصور عبدالعزيز المسعود



27 - كفا محمد الحسين محمد



28 - لطيفة أحمد حسن محمد



29 - معالي عبدالله صالح



30 - مفيدة علي عبداللطيف الماص



31 - منى علي حسين القطان



32 - مي عبدالله عبدالعزيز الفارس



33 - نجيبة عبدالرحمن أحمد الصفي



34 - نورية محمد عبدالمحسن الخشرم



35 - هناء سعود عبدالعزيز المير



36 - هناء يوسف يعقوب الخرس



37 - سعاد موسى الفودري



38 - ليلى عبدالله محمد الهرمي



39 - ايمان فهد الراشد الرشيد



40 - كوثر عبدالله احمد الذيب



41 - مريم محمد ناصر العوضي



42 - سبيكة فاضل عباس فيلكاوي



43 - فاطمة عبدالرحيم الملا



44 - فاطمة مانع ناصر العتيبي



45 - نادية سليمان عبدالوهاب الحمود



46 - نوال طالب محمد الكندري



47 - فاطمة جاسم محمد الحربان



48 - هناء عبدالرحمن الصميعي



49 - أمال ديب عبدالخالق حماد



50 - نورة عبدالمحسن إبراهيم اللهو



51 - سجار عبدالعزيز الفضلي



52 - إنعام محمد عيسى الغزالي



53 - حنين مساعد الصانع



564 - سارة فيصل الحويشان



55 - عادلة عبدالرحمن الهندي



56 - رغد جاسم الخضاري



57 - خالد خليل الزبيدي



58 - حفصة علي محمد عبدالكريم



59 - مريم أحمد حسن بن يوسف



60 - منى عبدالله السعيد



61 - ميادة محمد العيع



62 - فاطمة هاجد العازمي



63 - عائشة محمد عبدالله العلي



64 - نبيلة مبارك العنيزي



ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 5 اعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين التزاماتهم السنوية.