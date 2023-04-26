أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة الصحة بإطلاق خدمة جديدة من خدماتها الالكترونية عبر التطبيق وهي خدمة «تقديم طلب العلاج بالخارج».

وأوضح كاظم ان خدمة تقديم طلب العلاج في الخارج ستكون متاحة لمستخدمي تطبيق «سهل» لاختيار الطلب للشخص نفسه او للغير، وان هذه الخدمة متاحة حاليا لمركز الكويت لمكافحة السرطان، على ان يتم اضافة بقية المستشفيات تباعا.

وبين كاظم أنه وفقا لتعليمات وزارة الصحة لتقديم الطلب عبر تطبيق «سهل» يجب ان يكون للمريض زيارات وملف صحي نشط في المستشفى المحدد للحالة الطبية المراد علاجها في الخارج، كما يجب ان يكون التقرير الطبي حديثا وخلال الـ 3 أشهر الماضية وصادر من المستشفى الحكومي الذي تم اختياره لطلب العلاج بالخارج، مع الوضع بالاعتبار ان الطلبات المقدمة لطلب العلاج بالخارج لا يعني الحصول على الموافقة التلقائية، حيث يتم عرض هذه الطلبات والحالات على عدة لجان تخصصية في المستشفيات وفقا للوائح وقرارات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

وشدد كاظم على أهمية التأكد من صحة عنوان البريد الالكتروني ورقم الهاتف المعروض في تطبيق «سهل» اذا كانت البيانات المعروضة غير صحيحة يرجى تحديثها قبيل طلب الخدمة.