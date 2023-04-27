قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور إنه تم إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو (Scimago) العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023.



وأضاف عاشور ـ في بيان امس ـ أنه تم أيضا إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو للعام 2023.



وأشار إلى التقدم البارز الذي حققته المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية في نتائج التصنيف لهذا العام ووصولها لمراكز متقدمة، لافتا إلى حصول جامعة القاهرة بالمؤشر العام للتصنيف على المركز الـ(1125) ضمن المؤسسات (Q1) أي ضمن الـ25% الأعلى في التصنيف.



وأوضح أنه تم إدراج 9 جامعات حكومية ضمن المؤسسات (Q2) أي ضمن الـ50% الأعلى في التصنيف، وهي على الترتيب، جامعة عين شمس في المركز الـ(2506)، وجامعة الإسكندرية (2630)، وجامعة المنصورة (2927)، وجامعة الزقازيق (3058)، وجامعة الأزهر (3564)، وجامعة كفر الشيخ (3788)، وجامعة أسيوط (4069)، وجامعة قناة السويس (4113) وجامعة طنطا (4140).



ولفت إلى حصول جامعة القاهرة في المؤشر الفرعي (الأداء البحثي) على المركز الـ(768) وشاركتها جامعة عين شمس بهذا المؤشر بترتيب الـ(2300)، وكانتا من ضمن المؤسسات المصنفة (Q1).



وتابع أنه تم إدراج 20 جامعة مصرية ضمن المؤشر الفرعي (مخرجات الابتكار) ضمن المؤسسات (Q2)، وأدرج المؤشر جامعة القاهرة بالمركز الـ(1125) وجامعة عين شمس (2506).



ونوه بأنه تم كذلك إدراج 8 جامعات مصرية ضمن المؤشر الفرعي (التأثير المجتمعي) بين المؤسسات (Q1)، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الـ(523) وجامعة عين شمس بالمركز الـ(984).