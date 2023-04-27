بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي بزيارة جميع قطاعات وإدارات الوزارة، وقامت بجولة على مكاتب الموظفين لتقديم التهنئة بعيد الفطر وتبادلت معهم الأحاديث واستمعت اليهم، مؤكدة ان أبواب مكتبها مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال المراجعين والموظفين والاستماع اليهم.



وشددت م.البغلي على ان خدمة المراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم أولوية مطلقة، متمنية لهم التوفيق ودوام التميز بالعمل ووضع الوزارة من أولى الوزارات في تقديم أفضل الخدمات. وقد رافق الوزيرة في جولتها وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري. هذا، وقد شملت الزيارة جميع قطاعات وإدارات الوزارة.