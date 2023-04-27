عبدالعزيز الفضلي



رغم تحذيرات وزارة التربية بضرورة مباشرة الدوام أمس الأربعاء إلا ان الطلبة اتخذوا قرارا بتمديد عطلة العيد، حيث خلت أغلب المدارس من طلبتها وفي مختلف المراحل الدراسية.



وأبدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أسفها الشديد لعدم تعاون أولياء الامور مع الادارات المدرسية، وحث ابنائهم على الدوام، مشيرة الى ان ما يحدث أمر يحز في النفس خاصة ان العام الدراسي يمر بأسابيعه الأخيرة.



وأوضحت ان هناك دروسا كثيرة من المنهج لم يحضرها الطلبة قد تأتيهم في الاختبارات، وبعد ذلك يعتقدون انها صعبة وخارج المنهج، متمنية ألا نصل الى مرحلة «سلق» المناهج في الايام المتبقية من زمن العام الدراسي، وقد يكون هذا الامر واردا خاصة ان عدد الايام التي غاب فيها الطلبة عن الحضور للمدارس في شهر ابريل 15 يوما منها 6 أيام أربعاء وخميس والبقية جمعة وسبت.