عبدالعزيز الفضلي



بعد نقل مدير إدارة الخدمات العامة فراس كرتش إلى منطقة مبارك الكبير التعليمية ونقل مدير إدارة التوريدات والمخازن متروك المطيري إلى منطقة الفروانية التعليمية، أعلن الوكيل المساعد للقطاع الإداري بالإنابة بوزارة التربية سعود الجويسر، عن فتح المجال للتقدم لهذين المنصبين، وذلك وفقا للشروط التالية:



أولا: أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، تخصص مناسب، وخبرة في مجال العمل لفترة لا تقل عن 10 سنوات، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة مع دورة سنتين أو ما يعادلهما وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 14 سنة.



ثانيا: أن يكون لديه خبرة سنتين بوظيفة مراقب.



- أن يكون حاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين.



- إجادة استخدام الحاسب الآلي.



- أن يكون لديه دورات تدريبية تخصصية تخدم المجال الوظيفي.



- أن يجتاز المقابلة الشخصية وفق القرارات الوزارية المنظمة.



وتضمن كتاب الجويسر، أنه على جميع الموظفين الراغبين ممن توافر لديهم شروط شغلها التقدم بطلباتهم خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك بالموقع الإلكتروني لوزارة التربية: www.moe.edu.kw، وعلى من يواجه مشكلات تقنية أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية مراجعة إدارة نظم المعلومات خلال الفترة المحددة للتقديم.