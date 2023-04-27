قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتكريم فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام، بمنحه وسام التضحية العظمى، وذلك في المجمع الرئاسي بأنقرة، بحضور ممثل القوة نائب رئيس فريق البحث والإنقاذ الكويتي العقيد أحمد محمود عسكر، وذلك تقديرا وعرفانا لدور الكويت التي سارعت الى إرسال فريق متخصص بعمليات البحث والإنقاذ بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في الساعات الأولى من لحظة وقوع الزلزال المدمر لمساعدة المنكوبين والمتضررين في شهر فبراير الماضي.



وقد شمل التكريم قادة الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ تقديرا لدورهم الإنساني والأخوي. حضر التكريم القائم بالأعمال في سفارة الكويت لدى الجمهورية التركية عبدالله العجمي.