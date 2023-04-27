

مبارك الخالدي



أعاد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مؤخرا النظر في البرنامج الإعدادي لمنتخبنا الوطني الأول للمرحلة المقبلة والبرامج المطروحة لاستكمال تحضيراته لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي هذا الإطار علمت «الأنباء» أن اتحاد الكرة رفض فكرة المشاركة في دورة اتحاد وسط آسيا التي ستقام في أوزبكستان بمشاركة عدة منتخبات آسيوية منها إيران وتايلند وأوزبكستان، والتي ستقام تقام خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» المقبلة المحدد لها من 10 حتى 20 يونيو المقبل.



وقالت مصادر ان اتحاد الكرة تقدم باعتذار رسمي عن المشاركة في تلك الدورة، فيما تلقي طلبا من الاتحاد السوري لكرة القدم يتضمن لعب مباراة ودية مع «الأزرق» في الكويت، حيث تتم دراسة الفكرة لانسجامها التام مع فكرة إقامة تجمع للمنتخب في البلاد، لكن ذلك يتوقف على الحصول على موافقة أحد الاتحادات القارية لإقامة مباراة أخرى إلى جانب مباراة سورية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق لإقامة مباراة أخرى سيتم التوجه إلى إقامة معسكر خارجي.



الجدير بالذكر أن الإدارة الفنية للمنتخب تولي مواجهتي «فيفا دي» المقبلتين أهمية خاصة في ظل البحث عن رفع التصنيف القاري للأزرق من المركز 26 إلى الـ25، وهو ما سيبعده عن المشاركة في الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 بالسعودية.