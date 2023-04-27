

حسم فريق كرة السلة بنادي الكويت تأهله لنهائي بطولة دوري سوبر غرب آسيا للعبة لمنطقة الخليج بعد فوزه الثاني على أهلي دبي الاماراتي مساء أول من أمس الثلاثاء في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 110 - 100، لينهي السلسلة التي تحسم من ثلاث مباريات بانتصارين دون رد.



وقدم الأبيض مستوى مميزا في اللقاء الذي أقيم على صالة النادي الإماراتي في مدينة دبي وسط تألق هجومي لافت من لاعبيه لاسيما في الرميات الثلاثية إذ تمكن من تسجيل 14 رمية منحته 42 نقطة.



من جانبه، ظهر النادي الإماراتي الذي لعب على أرضه وأمام جماهيره بمستوى أفضل من المباراة السابقة محاولا العودة للمباراة بدليل تسجيله نقاطا أكثر من سابقتها، إلا ان خبرة لاعبي الكويت أبطال العرب والخليج حسمت المواجهة في النهاية.



وبهذا التأهل سيلتقي نادي الكويت مع المنامة البحريني في النهائي مايو المقبل في سلسلة تتكون من ثلاث مباريات، علما أن الفريقين ضمنا وصولها إلى نهائي غرب القارة الذي سيقام بنظام التجمع.