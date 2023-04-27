عبدالعزيز جاسم



استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خدمات حارس مرماه خالد الرشيدي الذي غاب في المباراتين السابقتين أمام الكويت والفحيحيل بسبب الإصابة، حيث انضم الرشيدي لتدريبات الفريق بشكل طبيعي، وباتت مشاركته في مواجهة «الديربي» أمام العربي السبت المقبل مؤكدة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة نجم الفريق بدر المطوع الذي يغيب منذ فترة ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن تحت قيادة محمد إبراهيم بسبب الإصابة، فبعد خضوعه قبل يومين للتدريبات الانفرادية لم يمنح الجهاز الطبي التصريح الرسمي للمطوع لعودته للمشاركة حتى الآن في المباريات الرسمية ما يعني أن مشاركته في مباراة القمة لم تحسم بعد. ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم إلى إبقاء اللاعبين بنفس «الرتم» الذي ظهر عليه في الشوط الثاني بالجولة السابقة أمام الفحيحيل، والذي مكنه من تسجيل ثلاثة أهداف مع أداء عالي المستوى، وهو أمر افتقده الفريق كثيرا في الآونة الأخيرة. ويبحث القادسية عن إنعاش بصيص الأمل في المنافسة على اللقب، لذلك تعتبر مباراة العربي هي الأمل الأخير، ولا بديل فيها عن الفوز.