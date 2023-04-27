أعلنت الولايات المتحدة، عن عزمها إرسال غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية لتعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية.



وأكد مسؤول أميركي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرنس برس، أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات القدرة النووية في إطار «إعلان واشنطن» الذي سيقره الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.



من جهة أخرى، دافع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عن الوضع القائم في تايوان، محذرا من عواقب اقتصادية مدمرة لحرب، في خطاب تبنى فيه أيضا نبرة أكثر تصالحا حيال بكين.



وقال كليفرلي في خطاب ألقاه مساء أمس الأول: «لن تكون حرب عبر المضيق مأساة إنسانية فحسب بل ستدمر 2.6 تريليون دولار في التجارة العالمية حسب مؤشر نيكاي آسيا».



وأضاف: «لن تنجو أي دولة من التداعيات»، مشيرا إلى أن موقعها البعيد لا يؤمن أي حماية مما سيشكل ضربة «كارثية» للاقتصاد العالمي والصين.



وأكد أنه «من الضروري ألا يتخذ أي طرف أي إجراء لتغيير الوضع القائم». ودعا الوزير البريطاني بكين إلى الشفافية بشأن توسعها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بينما «تجري الصين حاليا أكبر تعزيز عسكري في التاريخ في زمن السلم».



وعلى الرغم من التوتر بين لندن وبكين رأى جيمس كليفرلي، أن «عزل الصين» والتعامل معها على أنها تمثل تهديدا فقط سيكون «خطأ»، وقال: «قد يكون الأمر واضحا وبسيطا - وربما مرضيا - بالنسبة لي إذا أكدت وجود حرب باردة جديدة وقلت إن هدفنا هو عزل الصين، لكن هذا سيكون خطأ».