مبارك ناصر الساير: مجموعة الساير تحرص دائماً على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وجميع أصحاب المصلحة

نهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة مع توازن صحي في الحياة العملية وسنعمل على تطبيق المزيد في المواقع الأخرى



حققت مجموعة الساير القابضة إنجازا مهما بحصولها على شهادة معيار إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO بتاريخ 23 مارس الماضي لموقعي خدمة السيارات، وذلك تتويجا لجهودها المستمرة في تحسين السلامة والصحة المهنية في منشآتها.



وأقيم الحفل في المقر الرئيسي لمجموعة الساير القابضة بالمنطقة الحرة وحضره الرئيس التنفيذي مبارك ناصر الساير، ورئيس العمليات بينغت شولتز، ومدير أعمال أول مجموعة خدمة تويوتا إبراهيم الفوزان، ومدير أعمال أول مبيعات وخدمة لكزس محمود أبو ظهر، ومدير مجموعة التميز المؤسسي نهاد الحاج علي، وحضر الحفل الإدارة العليا لمجموعة Bureau Veritas لتسليم الشهادات.



وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي مبارك ناصر الساير، بأن مجموعة الساير تحرص دائما على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وجميع أصحاب المصلحة، ونهدف دائما إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية مع توازن صحي في الحياة العملية، سنعمل على تطبيق المزيد في المواقع الأخرى.



من جانبه، صرح رئيس العمليات بينغت كورت شولتز، بأن هذه الشهادة الرسمية تضمن أن صحة وسلامة موظفينا وعملائنا وجميع أصحاب المصلحة لمجموعة الساير مهمة جدا بالنسبة لنا، وقد أظهرنا هذا خلال جائحة COVID -19 عن طريق إدخال رقمنة العديد من العمليات وتقليل نقاط اتصال الموظفين والعملاء.



وتحرص مجموعة الساير، على تحقيق المزيد من معايير ISO الدولية برحلتها في تقديم التميز للعملاء والمجتمع. قامت Bureau Veritas بإجراء هذا التدقيق منذ أوائل يناير 2023، وتضمنت الرحلة تقييما شاملا لأنظمة إدارة الشركة والامتثال لمتطلبات معاييرISO 45001: 2018 على مبنى خدمة تويوتا الري 2 ومبنى الخدمة السريعة لكزس مع حرص مجموعة الساير على التحسين المستمر في جميع أعمالها.