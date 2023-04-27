احتفالا بعيد الفطر السعيد، قامت أسرة قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي بتنظيم زيارة لقسم الأطفال في مستشفى مبارك الكبير بمنطقة الجابرية، وذلك لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد وإدخال السعادة والسرور على نفوس الأطفال في هذه المناسبة السعيدة.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: نحرص دائما في البنك التجاري الكويتي على مشاركة فرحة العيد مع نزلاء دور الرعاية والمستشفيات. وبمناسبة عيد الفطر السعيد، قمنا بترتيب هذه الزيارة للأطفال نزلاء مستشفى مبارك الكبير في بادرة لطالما حرصنا على تفعيلها والقيام بها في إطار مشاركة الأطفال وذويهم هذه المناسبة لتخفيف معاناتهم، ورسم الابتسامة على وجوههم ورفع معنوياتهم النفسية من خلال توزيع الهدايا والألعاب التي تتناسب مع أعمارهم وتتماشى مع هذه المناسبة السعيدة.



وتابعت أن زيارة المرضى في المستشفيات ومشاركتهم وذويهم فرحة المناسبات السعيدة ومشاركة جميع فئات المجتمع تأتي لتعميق برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك ويحرص على تفعيلها منذ زمن بعيد.



وفي ختام الزيارة، أعربت إدارة مستشفى مبارك والأطفال نزلاء مستشفى مبارك الكبير وذووهم عن شكرهم العميق لإدارة البنك التجاري الكويتي على هذه المبادرة، والتي كان لها عظيم الأثر في إدخال السعادة والبهجة في نفوس الأطفال نزلاء المستشفى.





.. ويعلن فائز «النجمة» الأسبوعي



أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.



وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز: أسامة مصطفى محمد بدوي بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار.



يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري. وكشف البنك عن أن حساب النجمة متاح للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب النجمة من خلال تطبيق CBK Mobile بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.