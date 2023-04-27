بلغت قيمة صادرات أكبر 10 دول في العالم تصديرا للملابس نحو 451 مليار دولار، حيث تصدرت الصين القائمة، بعدما صدرت ما قيمته 176 مليار دولار في 2021، حسب بيانات منظمة التجارة العالمية.



وبذلك شكلت الصين فقط ثلث الصادرات العالمية في 2021، ويأتي بعدها الاتحاد الأوروبي الذي بلغت صادراته 151 مليار دولار ليشكل 28.1% من صادرات الملابس حول العالم.



وتوضح البيانات هيمنة آسيا على الغالبية العظمى من صادرات الملابس، إذ جاءت فيتنام (5.8% من الصادرات العالمية) بعد الصين، وتركيا (3.5%) والهند (3%) وماليزيا 2.7%.



أما فيما يتعلق بمشتري الملابس، فيتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المستوردين، إذ بلغت وارداته من الملابس 195 مليار دولار بما يمثل 34.1% من الواردات العالمية في 2021، تليه الولايات المتحدة بقيمة 106 مليارات دولار (18.5% من الواردات)، إلى جانب أن الصين أنفقت 12 مليار دولار على استيراد الملابس في عام 2021.