أحمد مغربي



بدأ القطاع النفطي التجهيز لعملية ملء الشواغر الوظيفية على مستوى نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين بالإضافة إلى المديرين ورؤساء الفرق، وذلك بعد عودة التعيينات والتدوير والنقل.

وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»، إن مؤسسة البترول بدأت بالفعل مرحلة فلترة أسماء المديرين المرشحين لمناصب نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين والبالغ عددهم نحو ١٧ نائبا، متوقعة أن يتم حسم عدد من الترقيات خلال الفترة المقبلة والتي تشمل العديد من القياديين في الشركات النفطية.

وذكرت أن البداية ستكون بملء الشواغر الوظيفية على مستوى المديرين ورؤساء الفرق في الشركات، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة «كيبك» بمقابلة المرشحين اعتبارا من يوم الأحد القادم لترقية 5 مديرين، على أن تبدأ شركة نفط الكويت قريبا ملء الشواغر.

وكانت شركة البترول الوطنية حسمت الترقيات الأسبوع الماضي بترقية 4 مديرين كان قد صدر بهم قرار سابق وتم تجميده مع استقالة الحكومة.

وأكدت المصادر أن الإدارة التنفيذية للقطاع النفطي تأمل حسم ملف الترقيات بحد أقصى بداية شهر يونيو المقبل، وذلك لبدء سريان العديد من العمليات والمشاريع والأهداف الاستراتيجية.