قال مركز العجيري العلمي، إن خسوفا ظليليا للقمر سيحدث في الخامس من شهر مايو المقبل وسيكون خسوفا كليا في بعض مناطق العالم في وقت يكتمل بدر شهر شوال في منتصف موعد الخسوف.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن حالة الخسوف التي سيتعرض لها القمر ستبدأ في تمام الساعة 6:18 مساء وتمتد أربع ساعات و17 دقيقة وتنتهي تماما في الساعة 10:31 مساء.

وذكر أن رؤية الخسوف في الكويت عبر عنها الدكتور صالح العجيري رحمه الله في حالات الرصد المتكررة لهذه الظواهر الفلكية بأن "القمر يدخل الظليل ولا ينخسف " بمعنى أن الحالة التي سيكون عليها القمر فوق سماء الكويت هي خسوف "شبه الظل" وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتا من دون أن ينخسف.

وأضاف المركز أن خسوف القمر الكلي سيشاهد في بعض القارات والمناطق حول العالم وسيتمكن الراصدون من رؤيته بالعين المجردة لاسيما أن القمر سيختفي في معظمه تقريبا في ظل الأرض وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجردة في حال كون الطقس صافيا.

وأشار إلى أن بدر شهر شوال لسنة 1444 هجرية سيكتمل في منتصف ظاهرة الخسوف حيث يكون القمر بدرا في تمام الساعه 35ر8 مساء.