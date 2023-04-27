حذر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري اليوم الخميس، الجميع من التعامل مع الروابط المرسلة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي رسائل مشبوهة وغير الآمنة وذلك لعدم اختراق المعلومات الشخصية.

وقال الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ‏على هامش انطلاق فعاليات حملة شركة نفط الكويت بالتعاون والتنسيق مع (الداخلية) تحت عنوان (معا لفضاء إلكتروني أكثر أمانا لأبنائنا) في مجمع الأفنيوز إن الحملة تهدف إلى توعية أولياء الأمور بمخاطر الفضاء السيبراني (شبكة الإنترنت) وكيفية الاستخدام الآمن للشبكة وتطبيقاتها للوقاية من الجرائم الإلكترونية والتصرف الصحيح عند تعرض أبنائهم للتنمر الإلكتروني أو أي جريمة إلكترونية.

وأضاف أن المجرمين الإلكترونيين يقومون بالترويج للألعاب وتطبيقات ومواقع ضارة يمكن من خلالها الوصول إلى الضحية عن طريق دخولهم على أجهزة الحاسب الآلي وسرقة المعلومات الشخصية.

وأكد ضرورة تحميل برامج مكافحة الفيروسات الأصلية لعدم اختراق المعلومات الشخصية وتغطية كاميرا الحاسب الآلي عند الانتهاء من اللعب والتقيد بالسن القانونية المسموح بها لفتح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وحول التصيد الاحتيالي أفاد بأن العملية تتم عن طريق خداع الأطفال والمراهقين باستخدام رسائل البريد الإلكتروني عند الضغط على الروابط والمرفقات أو الرسائل النصية وغيرها.

وناشد الكندري الجميع ضرورة حماية الأطفال من المبتزين إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت سواء من خلال الصور أو المعلومات الشخصية مقابل طلب الحصول على المال أو القيام بأعمال غير أخلاقية.

ودعا إلى عدم التردد بالاتصال عند الضرورة على هاتف الطوارئ (112) أو التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرقم (97283939) عبر خدمة تطبيق (whatsApp).