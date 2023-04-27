دمشق - هدى العبود

تألقت النجمة السورية سوزان نجم الدين على الفضائيات العربية عامة والسورية خاصة في الموسم الرمضاني المنقضي من خلال تميزها بمسلسل «مربى العز» للمخرجة رشا شربتجي والكاتب علي الصالح، نظرا للدور المميز الذي قدمته، فقد حصدت إعجاب وإشادات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لما شاهدوه من ثأر امرأة لأبيها، فهي الفتاة المضطهدة مع أشقائها من أهل الحي الدمشقي الذي لم يغفر ذلة والدها.

لقد جسدت أعمال البيئة الشامية عادات وتقاليد لامست قضايا المجتمعات العربية عامة (من حيث الثأر)، وما حملته هذه الأعمال من مواقف لا يحيد عنها كبار الحي، لكن المخرجة رشا شربتجي قدمت احداث «مربى العز» من خلال ابطال ابدعوا في تقديم الواقع، ورفعت سوزان نجم الدين الصوت عاليا، وأعلنت ان الظلم والقهر لا يولد إلا القهر والانتقام والثأر، من خلال شخصية «جواهر» التي رفضت كل هذا الاجحاف بحقها وحق أسرتها، فانتقمت من زعماء الحارة الثلاثة.

قدمت نجم الدين الدور بمستوى فني احترافي، واستطاعت ان تكون «ترند» على مواقع التواصل في الوطن العربي بعدما خطفت الأنظار لدرجة أن نقيب الفنانين السوريين محسن غازي أعلن أنه لم يشاهد الدورة البرامجية الفنية للأعمال السورية بسبب أعماله الإدارية الكثيرة، إلا انه أعطى رأيه من خلال مقابلة تلفزيونية بأنه كان يسمع من المحيطين به من الفنانين والعاملين بالنقابة عن الأعمال السورية، مشيدين بمسلسلات «الزند» و«مربى العز» و«العربجي».

استطاعت سوزان نجم الدين ان تحافظ على نجوميتها من خلال أعمالها، فهي مبدعة بكل أدوارها سواء أكانت سينمائية أو درامية ومسرحية وأعمال تاريخية، وشاهدناه في المسلسل عندما كانت الدموع تملأ عيونها نتيجة الظلم الذي أحاق بها مع إخوتها، وشاهدناها الفتاة الجميلة القديرة على إغواء الحكمدار بالمسلسل والزواج منه بهذه الطريقة من خلال بيئة منغلقة، كما أبدعت المخرجة رشا شربتجي من خلال التوظيف الجيد للشخصيات، مثل شخصية النجم عباس النوري بدور «الشيخ مالك»، فقد أبدع فيها، وجسد الفنان محمود نصر ببراعة حياة طفل نقل ليعيش مع انسان لا يشبه الا الوحوش الكاسرة، واستطاع أن يحافظ على اخوته وهم أطفال صغار.

بدوره، قال الناقد محمد حبوس ل«الأنباء»: للثأر نتائج كارثية ليست على مستوى الفرد فقط لكن على مستوى المجتمع، ويمكن أن نذكر منها الهجرات وتشريد العائلات وموت العائل وحالات عدم الاستقرار لفترات طويلة وقتل وجهاء ومتعلمي المجتمع او تهجيرهم، اضف الى ذلك الكثير مما نلمسه في واقعنا العربي، وبرأيي أن العلاج يبدأ بعلاج أسباب الثأر، وكما قدمنا أعمالا فنية مشاهدة وواقعية، علينا التركيز على إنشاء مراكز متخصصة للتوعية، وأن الثأر ليس الحل الأمثل، ترافقها مراكز أبحاث للدراسته من خلال المناهج المدرسية وصولا للجامعات بكل تخصصاتها ومنها المعهد العالي للفنون المسرحية.

أخيرا، المتابعون أشادوا بأداء الفنانة سوزان نجم الدين على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا مشهد النهاية في «مربى العز» بالأسطوري، معتبرين أنها أبدعت في تقمص شخصية «جواهر» وقدمتها باحترافية وقدرات عالية، وكان ل«جواهر» الحصة الأكبر في التعليقات المميزة، إذ طالبها الكثيرون بعدم الغياب عن الأعمال الرمضانية كل عام واستغلال طاقاتها التمثيلية كونها الرقم الصعب في رمضان، على حد قولهم.

‏‎يذكر أن مسلسل «مربى العز» من تأليف: على الصالح، إخراج: رشا شربتجي، بطولة: عباس النوري، سوزان نجم الدين، محمود نصر، أمل عرفة، نادين خوري، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادي صبيح، حسن خليل، وغيرهم.