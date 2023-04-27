دمشق ـ هدى العبود

قال نقيب الفنانين السوريين محسن غازي، للأعلام إنه لم يستطع مشاهدة أي عمل درامي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي نتيجة انقطاع الكهرباء في سورية وظروف العمل كرئيس لنقابة الفنانين لكنه وعد انه سيحرص على التفرغ لمشاهدة الأعمال في الاعادة.

وأضاف غازي ان الدراما السورية حاليا في مرحلة تعافي، وقال: درامتنا بدأت تسترجع ألقها الذي كانت تتمتع به سابقا، معتبرا ان الفن مهنة الفن الأذواق، وان موضوع الأعجاب من عدمه بالمسلسلات يعود لذائقة المشاهد.

وعن قلة مشاركاته الدرامية لهذا العام صرح نقيب الفنانين انه يفضل المشاركة بعمل او عملين فقط خلال السنة، مؤكدا ان عمله كنقيب للفنانين لم يسرقه من التمثيل، مشيرا الى انه يشارك في مسلسلين هما «مال القبان» و«وصايا الصبار»، لكنهما لم يعرضا خلال الموسم الرمضاني.

وختم غازي حديثه انه رفض العديد من الاعمال الدرامية التي قدمت له لأنها لم تستهويه، واكمل: لم اعتد الجري وراء الفرص، وقرع الأبواب للحصول على دور ما.