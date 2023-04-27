أعلن رئيس نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي عن إقامة الجولة الختامية لبطولة الكويت الدولية للدراجات المائية على شاطئ «مارينا كريسنت» صباح يوم السبت المقبل.



وقال الزنكي في تصريح صحافي: كان هناك لقاء تنويري قبل انطلاق الجولة الختامية تخلله فتح باب الأسئلة عن اللوائح والقوانين المتعلقة بالرياضات البحرية عبر برنامج زووم، مضيفا ان الفحص الفني والتسجيل سيكون قبل انطلاق البطولة في يوم واحد.



وذكر الزنكي ان تفاصيل الجدول الزمني للشوط الأول والثاني لكل فئة والأعلام والإشارات المستخدمة للأمن والسلامة تم الإعلان عنها في حساب النادي في الإنستغرام.